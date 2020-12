La intimidad de Diego Maradona que quedó expuesta durante todos estos años en los medios, fue nuevamente foco de debate entre Yanina Latorre y Andrea Taboada. Las panelistas opinaron de la muerte del Diez y del círculo familiar que lo rodeaba.

Todo comenzó cuando la esposa de Diego Latorre manifestó: "Cuando Diego empieza la guerra con Gianinna, Claudia y Dalma, entra a reconocer hijos para joderlas. En la locura de él, porque era un tipo que no estaba bien, empezó a reconocer a Jana, Diego Junior... para joder a las otras dos. Cuando estaba bien con Jana y Diego Jr., a las otras dos no las veía, cuando se amigaba con Dalma y Gianinna no veía a los otros. Después se peleaba con Rocío (Oliva), se peleaba con Verónica Ojeda, y cuando estaba bien con Ojeda veía al bebé, Dieguito Fernando. Después se iba con Rocío. Un día Rocío le insultó al nene y a él no le importó. Vos le decís eso a un bebé mío, me paro y te saco. Él tenía estas luchas de poderes".

Al respecto, la periodista comentó: "Esto lo hemos visto, lamentablemente, pero yo creo que deberíamos ser un poquito más respetuosos por el tema de los chicos. Yo sé que hoy Maradona no está y no puede hablar. En el sentido que estoy diciendo, cuidar un poco más a los chicos...".

.

"¿Qué chicos si son todos adultos? La historia la contaron ellos…", retrucó la mediática. Por lo que Taboada aseguró: "Dieguito Fernando no es adulto. Pero también están sufriendo mucho, todos los hijos de Maradona".

"Y qué tiene que ver que no sea adulto, si nosotros estamos contando los juicios de filiación y estamos defendiéndolo. No entiendo el punto", puntualizó Yanina. Mientras que Andrea explicó que "por algunos detalles" como "eso de la merca".

"¿Qué merca? Si yo no dije recién la palabra merca", saltó la angelita. Sin embargo, la comunicadora insistió que ella había mencionado esa palabra antes.

Furiosa, la blonda lanzó: "Entonces no hay que hablar más de las drogas ni de sus adicciones porque tiene hijos. ¡Vos con tal de joderme a mí! ¿Vos pensás que lo inventé yo?".

"No, no lo inventaste vos, pero no...", completó Andrea. Y concluyó: "Yo no hablé de la merca. Bueno, es una opinión personal".