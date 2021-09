Hace poco más de tres meses, Laurita Fernández sorprendió a todos sus seguidores al anunciar de manera inesperada su separación de Nicolás Cabré. Lo hizo desde una historia de Instagram al responder la pregunta de una seguidora y la noticia fue una bomba.

Al principio de la cuarentena por coronavirus en 2020 la pareja ya había sufrido una crisis por la convivencia, pero que logró superar. Sin embargo, con el tiempo las diferencias se hicieron insostenibles y optaron por terminar su relación en medio de proyectos compartidos como la construcción de una casa.

La bailarina continuó con la iniciativa de armar su propio hogar y desde sus redes muestra algunos detalles del proceso que continuó por su cuenta. Pero este jueves y luego de rumores de reconciliación se confirmó que Laurita y Cabré volvieron a estar juntos.

"¿Seguís con Nico?", le preguntaron en mayo pasado a través de Instagram y ella contestó sin vueltas: "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos".

Cuando Laurita Fernández confirmó la ruptura con Nico Cabré

Sin embargo, luego de la confirmación de la reconciliación, Juan Etchegoyen difundió en "Mitre Live" una nueva versión que asegura que los tortolitos jamás terminaron. "Alguien muy cercano a la pareja me contaba que todo fue una gran vidriera, nunca dejaron de estar juntos, nunca se terminó ese amor", sostuvo el conductor.

"Nunca dejaron de estar juntos. Es raro que no se haya filtrado ninguna foto en tiempo de redes sociales. Pero me contaron que nunca dejaron de estar juntos solo que no se contó a la prensa", insistió.