Durante la relación entre Pampita y Benjamín Vicuña existieron varios escándalos en torno a la fidelidad del actor chileno, como la recordada pelea de la modelo con Isabel Macedo en Punta del Este, pero una que quedó en la mente del imaginario público fue la del "motorhome" con la China Suárez.

La ex "Casi Ángeles" era la compañera de elenco del actor durante las grabaciones de "El Hilo Rojo". De acuerdo a la conductora de "Pampita Online", ella entró en el camarín sobre ruedas de su marido y se encontró con "lo peor que una mujer puede ver". El escandaloso episodio estuvo repleto de gritos, tiradas de pelo e histeria.

Cinco años después, la China Suárez y Vicuña están juntos y tienen dos hijos.

Cinco años después, Cinthia Fernández reveló en "Los ángeles de la mañana" algunos detalles que sucedieron durante el incidente: “En el episodio del motorhome me dijeron que ella tenía una furia que era como que estaba desquiciada y no medía, como que no estaba ahí. Pasó de cero a cien”.

.

“Dicen que es impresionante la fuerza con la que Pampita la agarró a la China del cuello. A Benjamín, mientras a ella la tenía del cuello, y según lo que me contó una persona íntima de Pampita, lo pateaba con los tacos. Supuestamente él tuvo dos fracturas en las costillas por el episodio del motorhome”, explicó frente a sus compañeros de El Trece.

¡Mirá el relato de Cinthia Fernández sobre el escándalo de Pampita!