El escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez como la tercera en discordia está dando que hablar en todo el mundo. Pero en Argentina, muchos famosos tomaron partido y fueron a favor de la rubia o de la morocha. En este caso, Mariana Diarco tildó a la hermana de Zaira Nara de hipócrita.

En una entrevista que dio para "Mitre Live" con Juan Etchegoyen, la conductora dijo: "Fue súper hipócrita. Yanina Latorre dijo que la China se le hizo la amiga, ¿no fue así como ella conoció a su marido? ¿Icardi no era amigo de Maxi López? ¿Y con qué tupé le dice putit* a la China cuando todos los que arrancamos por el 2008 o 2009, más o menos, cuando Demichelis estaba muerto por Evangelina Anderson, Wanda Nara lo perseguía toda la noche en Ink (la discoteca), sabiendo que ellos ya tenían algo?".

Además dio detalles de la relación de la rubia con Demichelis: "Wanda lo persiguió por todos lados sabiendo que Demichelis tenía 'un algo' con Evangelina. Demichelis, claramente, no le dio bola porque estaba muerto con Eva y desde allí que ya no son más amigas".

Frente a esta declaración tan dura, el periodista le preguntó si cree en el karma y si la actriz sería el karma de la empresaria y Diarco contestó: "Si eso no es karma, yo no sé qué es el karma. No conozco a fondo la historia (…) pero me molesta la violencia sistemática y el ataque. ¿Quiénes somos para cancelar a alguien?", aseguró defendiendo a la morocha.

Wanda Nara y Evangelina Anderson de jóvenes.

Por último cerró y dijo: "Agarrátela con el tipo. ¿La mina se hizo la amiga, te falseó? ¡Chau, la mina! Todas las que hemos sido cornudas, porque de la muerte y los cuernos no se salva nadie, sabemos que la persona que está comprometida es la que está con vos, la que te prometió monogamia es la que está al lado tuyo. Agarrátela con el pibe".

