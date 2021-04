El Polaco y Barby Silenzi desde hace un tiempo viven de crisis en crisis. Tras separarse en verano por un tiempo, se reconciliaron, y varias veces reaparecieron rumores de nuevas peleas. Ahora, mientras el cantante confirma nuevamente una ruptura, la bailarina lo desmiente.

A mediados de junio de 2020 nació Abril, la hija del Polaco y Barby. La vida familiar duró un tiempo, pero a fin de año tuvieron una gran pelea cuando Fede Bal invitó al cantante a una fiesta en su casa.

Tras ello comenzaron los problemas, que siguieron intermitentemente durante el verano. Pero desde hace un tiempo están juntos y tras confirmar su participación en "La Academia" de ShowMatch y comenzar a ensayar, nuevamente se encuentran en conflicto.

El hecho recuerda a su primer gran crisis, cuando ella abandonó la casa en la que convivían pero él negaba el distanciamiento.

Ahora, tras los rumores de problemas en su relación, Ezequiel asegura que están separados, mientras que ella lo desmiente rotundamente.

Ángel de Brito dio la primicia en "Los ángeles de la mañana", al comentar el diálogo que mantuvo con ambos: “Le pregunto a él y me dice ‘estamos separados’. Le pregunto a ella y me dice ‘todo bien, no estamos separados’”.

“Yo le dije a ella ‘vos me estás chamullando’”, expresó, intentando ver si podía torcer su testimonio.

Luego, el conductor aclaró que, mientras el creador de "Deja de llorar" contestó rápidamente, su ¿ex? tardó siete horas en responder a su pregunta: "Se hacía la tonta. Como la conozco mucho entonces le puse ‘ok, beso’, como diciéndole ‘andate a cag...’”.

Finalmente, Silenzi ratificó: “No estamos separados, estamos bien”.

¿Quién miente?

