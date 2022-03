Fabián Gianola sigue sumando causas por abuso sexual. Cada vez son más mujeres las que denuncian al actor y por el momento solo en una de las causas fue procesado y embargado. Poco a poco, la Justicia está avanzando en las diferentes acusaciones y analizando cómo proceder.

En este caso, la comediante y guionista Flora Alkorta hizo referencia a su ex compañero de trabajo y contó la desagradable situación que tuvo que vivir a su lado. Según indicó en "El show del regreso", el programa radial de Ulises Jaitt que se emite en Radio Ensamble, "Gianola llegó y me estampó un pico, de la nada, o sea, no tenía nada que ver la situación, en absoluto, con la que nos saludábamos. No era mi pareja".

.

Ellos habían trabajado juntos en "Mar de fondo", el programa que conducía Alejandro Fantino en 1999. Continuó con su relato: "Le di un empujón y lo estrolé contra la pared y dijo 'perdón, perdón, perdón' y a partir de ahí laburamos súper bien, nunca más pasó".

Dentro de todas las denuncias que está recibiendo, cada vez más mujeres se animan a hablar. Asimismo, Florencia Peña y Pablo Echarri hicieron referencia a que era algo sabido en el medio y que explotó ahora. Sin embargo, esto lleva sucediendo desde hace muchos años.

"Mar de fondo", el programa donde trabajaron Flora Alkorta y Fabián Gianola.

"Con él no estoy mal, se arregló en su momento, pero cuando leo y me entero de todo lo demás, no me llama la atención en absoluto. Por suerte lo mío fue una sola vez y lo pude solucionar. Pero sé que es una constante en la vida de todas las minas y es una mi…", finalizó diciendo Alkorta.