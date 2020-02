En diciembre del año pasado, la hija de Andrea del Boca, Anna Chiara, ratificó la denuncia contra su padre Ricardo Biasotti. La joven de 18 años lo acusó de "abuso sexual agravado y corrupción de menores agravado por el vínculo".

Tras enterarse de este episodio, la ex pareja de la actriz por medio de su abogado, Marcelo Parrilli, recusó al juez de la causa, el doctor Bruniard, a cargo del Juzgado en lo Criminal de Instrucción Número 43, manifestando que el magistrado no había sido imparcial, ya que después de escuchar casi siete horas a la denunciante le prohibió el acercamiento físico y el contacto por cualquier medio con Anna. Además le concedió a la joven un botón antipánico y no lo llamó a indagatoria.

Este miércoles, según información exclusiva a la que accedió DiarioShow.com, la defensa de Ricardo Biasotti deberá presentarse el 19 de febrero ante la Justicia para fundamentar la recusación del juez que investiga las denuncias de abuso sexual de su hija Anna Chiara. Será a las 10:30 ante la Sala VII de la Cámara de Apelaciones.

A fin de año, por la recusación del juez, no se tomaron las testimoniales de la abuela y la tía abuela de Anna. Si la Cámara rechaza, ya Parrilli aseguró que iba a seguir apelando hasta la Corte.