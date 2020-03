Carmen Barbieri atraviesa una sensible y solitaria cuarentena, alejada de su hijo Fede Bal en el momento que a él le toca vivir su etapa más difícil.

.

Recordemos que Federico comenzó su tratamiento para vencer al cáncer de intestino. Por este motivo, su madre le regaló hace unos días una mansión. Lo hizo para que, según sus palabras: "heredes en vida, no que esperes a que me muera".

Santiago junto a Fede, recién nacido.

"Me despierto y me duermo llorando ¡pero no sé por qué! ¡No pierdo la esperanza! ¡No pierdo la fe! Estoy fuerte luchando por la humanidad. Cumpliendo la cuarentena", escribió la actriz en su cuenta de Twitter. Minutos antes, subió varias fotos de Fede Bal cuando era pequeño, y en algunas se lo ve con su padre, Santiago y su abuela Anita, madre de Carmen.

Su madre se enterneció con las imágenes de su hijo cuando era bebé.

Es que, durante el aislamiento por el coronavirus, decidió ordenar y allí se encontró con todas las imágenes que luego decidió compartir con sus seguidores en la red social del pajarito azul. También, por qué no, sentirse más cerca de su hijo, a quien recordó con mucho cariño de madre.

La madre de Carmen, Anita, con su nieto.

El álbum familiar recibió muchos comentarios mientras Carmen iba publicando una a una las fotos en su cuenta personal de Twitter.