Norman Briski brindó detalles de cómo afectó la pandemia en su vida laboral y personal. En diálogo con Marcela Coronel en Mientras Tanto, habló de las posibilidades que le dio el aislamiento en un principio. "La pandemia me dio la posibilidad de economizar ganas de hacer algo, porque estábamos todos culpables en el encierro", confesó.

En cuanto al aspecto familiar, si bien está junto a Eliana Wasserman hace más de una década y son padres de las mellizas Sibelina y Galatea, reveló que ya no vive en la misma casa que ella. "Yo tengo un departamento donde puedo trabajar. No convivo, estoy a tres cuadras y hago una convivencia accidental", explicó el actor.

La pareja con sus hijas Sibelina y Galatea

Recientemente terminó su participación en la película Argentina 1985, film sobre los juicios a las Juntas Militares que protagonizarán Ricardo Darín y Peter Lanzani.

En relación al rodaje, el actor adelantó datos sobre su rol y opinó: "Fue una experiencia muy fuerte e intensa. Hago de un abogado amigo de Strassera, casi su consultor, al que va a ver cuando está con dudas." Y agregó: "Retomé el trabajo del actor después de un año y pico, tenía ese entusiasmo atrasado."

Otro de los proyectos que encaró fue el de transformar la última obra que escribió en una película. "Estoy muy contento de haber hecho la película 981, que también es premonitoria porque en la obra se habla de la peste." Hacia el final, admitió que no suele ver teatro que no sea de su autoría y que con el cine le pasa igual. "Y tele no miro, excepto fútbol", concluyó el dramaturgo.