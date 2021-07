Noelia Marzol se convirtió en madre de Donatello, fruto de su romance con Ramiro Arias, hace dos meses, y desde entonces vive un momento de plenitud y alegría con sus grandes amores.

Sin embargo, la idea de ser madre no fue del todo sencilla. Así lo indicó en diálogo con Marcela Coronel en el ciclo radial "Mientras tanto". Al respecto advirtió: "Siempre pensé que la maternidad era algo que iba a dejar para después, muchas amigas fueron madres y tuvieron que dejar de estudiar o de hacer lo que les gustaba así que pensé en dejarlo para lo último cuando no quisiera hacer nada personal. Después me di cuenta de que el reloj biológico me corría así que ahí me empecé a desesperar".

La bailarina de 34 años decidió ser madre soltera, pero fue en ese entonces cuando su actual marido comenzó a pensar que quería acompañar a su pareja y ser padre con ella: "Yo creo que lo que le pasó a Rami es que nosotros teníamos una relación muy incipiente. Él es más chico y era obvio que no quería ser papá. Cuando Ramiro empezó a ver que estaba haciendo los trámites para ser madre sola quiso ser parte y dio un poco el brazo a torcer".

Consultada por el rol de padre del futbolista, indicó: "Lo cría a la par mio, es un padre súper presente. Hace lo que hace yo a la par. Solo que no le puede dar la teta pero está súper entusiasmado. Él se quiere quedar a solas con el gordo. Tiene la suerte de no tener un trabajo que lo limite. Entrena a la mañana y a la tarde está con nosotros".

Por otro lado, Marzol recordó el angustiante momento que vivió cuando dio a luz a su bebé y lo tuvo que dejar en la clínica donde nació: "Ya está todo bien con el bebé, el tema es que nació bastante prematuro. Hubo una confusión de fechas. Los bebés son alimentados por sonda, es realmente muy traumático y muy angustiante volver sin la panza y sin el bebé a casa, sabiendo que quedaba todo conectado, pero también nos ayudó a fortalecer la pareja".

"Ahí conocí un carácter de Ramiro que no conocía. Esos días él estuvo super pendiente de cómo estaba yo y cómo me sentía. Fue el gran sostén de esta familia que recién estábamos arrancando", concluyó.