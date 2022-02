Noelia Marzol tuvo un 2021 muy movilizante en muchos aspectos. Por un lado, se coronó campeona de "Showmatch: La Academia" con el 50.7% de los votos de la gente. En cuánto a su vida personal, en mayo nació su hijo, Donatello, fruto de su relación con el futbolista Ramiro Arias.

El pequeño llegó al mundo en la semana 34 de gestación, por lo que durante sus primeros días de vida estuvo internado en el sector de neonatología del Sanatorio Otamendi, un momento de mucha preocupación para toda la familia.

.

“Él estuvo muy grave. Especularon que había sido porque yo hice actividad física (durante el embarazo), y recibí mucha agresión en las redes. Mi bebé fue prematuro. Si no hubiéramos estado en la neo, hoy no lo podríamos contar”, expresó la bailarina tiempo después.

Además, comentó que en ese momento de preocupación, si bien ella es atea, siempre tuvo esperanzas de que todo iba a salir bien. “Yo confiaba en Donatello: sentía que era un bebé fuerte, que podía sortear eso y un montón de otras cosas”, aseguró.

Noelia Marzol junto a su hijo Donatello.

En ese sentido, la ganadora del programa conducido por Marcelo Tinelli, recordó una charla íntima que tuvo con Pampita, quién padeció el fallecimiento de su hija, Blanca Vicuña, en 2012.

"Pampita sí es muy religiosa, pero ella me habló con muchísimo cariño también desde su experiencia, desde lo que había pasado como mamá. Más allá de la creencia personal de cada una, empatizamos desde el dolor que una madre puede sentir respecto a lo que le puede pasar a un hijo. En algún punto, es similar; obviamente, lo de Pampita fue muy fuerte. Nos comunicamos desde ese lugar: desde la empatía del dolor que podríamos haber sentido”, contó en la entrevista que tuvo con Catalina Dlugi en el programa "Agarrate Catalina".

Noelia Marzol contó con el apoyo de Pampita cuando su hijo estuvo en neonatología.

“Lloramos juntas”, agregó sobre lo que fueron esas jornadas críticas para su hijo. Una vez que como familia lograron dejar ese terrible momento atrás, Marzol agradeció el gesto que tuvo la conductora con ella: "Estuvo bueno porque sentí que (Pampita) entendía desde qué lugar, desde dónde nace el padecimiento. Yo le hablaba a mi mamá, que tiene mucha experiencia pero nunca pasó algo similar, entonces por ahí no sentía la misma contención. No digo que de parte de mi familia no la tuve, pero fue muy linda esa charla. La verdad que me hizo muy bien”.