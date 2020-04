El sábado, Noelia Marzol confesó que vivió un mal momento cuando participó de "PH, Podemos Hablar", programa conducido por Andy Kusnetzoff, a quien tildó de "machirulo". Tras el revuelo que se armó en las redes, la actriz hizo un largo descargo.

Noelia había escrito en sus redes, mientras se emitía el programa, que se sintió incómoda por el tono de las preguntas que le hacía el conductor e incluso replicó mensajes de sus seguidores que también notaron lo mismo.

También contó que las inquietudes que le presentaban a ella para que cuente eran muy distintas a las consultas que le hacían a los demás invitados, los actores Joaquín Furriel, Nicolás Vázquez, y el futbolista Darío Benedetto, todos hombres. Según confesó, todo lo que le preguntaron era relacionado a lo sexual, si había estado con Luis Miguel y si estaba desnuda en su casa.

En su descargo, realizado en Instagram y Twitter, comenzó: "Ya es de público conocimiento lo que pasó en el último programa de PH. Quería agradecer el interés y apoyo que tuvieron no solo las mujeres, sino de muchos hombres, medios de comunicación y colegas, porque lo más fácil hubiese sido atacar a la mujer y me parece que estamos haciendo un cambio social que está buenísimo. Recibí apoyo y de manera espontánea".

Luego, aclaró en forma cronológica como fueron los hechos: "El programa se grabó el jueves y cuando terminó yo me sentí muy incomoda. El programa que salió al aire fue editado y por eso capaz notaron que yo tenía cara de aburrida y descolocada, yo no suelo ser así, me gusta, cuando aparezco en los medios, ser simpática y demás, que de hecho soy así".

La actriz contó que tanto la producción como Andy quisieron hablar con ella: "Como fue muy evidente mi malestar, cuando terminó el programa me llamaron de producción para disculparse y me preguntaron cuál había sido mi descontento. Algunas preguntas fueron editadas, me da vergüenza reproducirlo porque fue patético y denigrante. Cuando terminó el programa intercambié unos mensajes con el conductor, quien no se hizo cargo en ningún momento de lo que había pasado y no me pidió disculpas, así que no las espero ahora que ya pasó todo. Intentó llamarme pero la realidad es que estaba muy angustiada y no tenía ganas de hablar y por eso me expresé via mensajes".

Además de las preguntas y lo editado, la ira de la bailarina también tuvo que ver con el trabajo de pre producción: "El día anterior me habían pedido anécdotas para que yo las pueda desarrollar y haga puntos de encuentro y que las pueda desarrollar. De las cosas que yo conté no se mencionó absolutamente nada. Tenía muchas cosas para contar. Tengo una historia de vida fuerte, me pasaron cosas traumáticas y elegí nunca contarlo, no es egoísmo, pero no me gusta hacer leña del árbol caído con mis historias".

"No tenía ganas de hacer un escándalo, no me gusta, pero me empezaron a escribir por privado un montón de personas y me parece que ameritaba decir algo, no quedarme callada así que por eso estoy acá", continuó.

Una de las críticas que le hicieron en las redes, fue debido a su trabajo actual, en la obra de José María Muscari, "Sex", ya que algunos creían que el tono "sexual" de sus intercambios con el animador estaban ligados a ese proyecto. "Soy muy abierta para hablar de todos los temas sexuales, siempre trabajo en lugares donde desarrollo mi parte más sexual y me visto como quiero y muy sensual y no veo por qué no tenga que hacerlo, pero también trabajé en lugares como 'Bien argentino', y también hice dos temporadas con Antonio Gasalla. Hace 10 años que trabajo en el medio no solo en tele sino en el teatro que es lo que más me gusta hacer", respondió.

.

Hablando nuevamente de Kusnetzoff, expresó: "Si no sabía qué preguntarme el conductor hubiera entrado a Wikipedia. Eso habla más de la ignorancia del conductor y los medios que de mí. Lo digo por las personas que hicieron hincapié en que no podía preguntarme algo más que lo sexual. Los invito a todos que entren a Wikipedia y que vean ahí mi trayectoria y todos los trabajos que vengo haciendo desde los 17 años".

¡Mirá todo su descargo!