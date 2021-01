En plena cuarentena decretada por la pandemia de coronavirus, Noelia Marzol debió ponerle una pausa a su romance con el futbolista Ramiro Arias por las diferencias que encontraron en la convivencia. No obstante, la reconciliación se hizo esperar mucho tiempo y además se encontraron con la sorpresa que al poco tiempo la bailarina quedó embarazada.

En plenitud con su feliz presente, Marzol habló este viernes en " Intrusos" y se animó a contar que ya tienen el nombre elegido para su bebé, pero que por el momento prefiere no decirlo por miedo a las críticas. "Ya tenemos el nombre, pero a mí me da miedo comunicarlo porque después todos empiezan a opinar", admitió sincera. A lo que Paula Varela acotó: "O sea que es raro el nombre, si tenés miedo a la crítica...".

.

Sin develar la elección, la protagonista de "Sex" aclaró: "No es un Mirko, pero no es un nombre que no lo escuchamos nunca. Se escuchó, pero no es de los más comunes”.

Noelia Marzol y Ramiro Arias esperan un varón.

En ese sentido, Varela intentó conocer el por qué del nombre elegido. Al respecto, Marzol contó: "Cuando quedé embarazada estaba convencida de que era un nene porque yo tenía muchas ganas de que sea una nena. Estando convencida de que era nene, de la nada, se me ocurrió este nombre. ¡Me bajó! Es un nombre que uno fantasea, pero lo voy a decir más adelante".