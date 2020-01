Con la temporada teatral a pleno en Mar del Plata, Nora Cárpena se recupera de un tremendo accidente por el que debió ser operada de urgencia. La actriz tiene siete puntos en la cabeza tras el golpe de un pedazo de mármol.

Protagonista de "Mentiras Inteligentes", desestimó las versiones que la vinculan con Alberto Martín. "Yo no fui a ver su obra, ni él la mía", aclaró en un móvil para Crónica HD.

"¡Qué gracioso!", exclamó la actriz cuando Chiche Gelblung le preguntó por su amorío de verano. "Él no tiene nada que ver. Lo único que hizo cuando tuve el accidente fue mandarme un mensaje para ver si estaba bien", aclaró.

Pícara, Nora disparó: "No quiero tener un romance con un actor ¿Por qué no me buscan a un político o a un empresario. No quiero un actor. Quiero un candidato grande".

La histórica actriz de novelas sufrió la caída de un pedazo de mármol en su cabeza por lo que recibió siete puntos en una intervención quirúrgica de urgencia. El incidente ocurrió en el cementerio de Mar del Plata cuando la mujer fue a visitar la tumba de su familia.

Pese al golpe, Nora sigue en pie con su agenda teatral y destacó que "la temporada es mejor que la del año pasado". "Hay muchos espectáculos, muy buenos. La gente tiene para elegir", valoró.

Además, evaluó: "La lucha es para todos igual, ¿por qué el teatro estaría por fuera de la crisis en la que está el país en este momento?".