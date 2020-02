En medio del éxito de " Separadas", la tira de " El Trece" que la tiene como una de sus protagonistas, Gimena Accardi reflexionó acerca de la maternidad y los roles sociales vinculados a la vida en pareja. La actriz mantiene una relación de más de diez años con Nico Vázquez y ambos se muestran más enamorados que nunca.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. En 2013, la pareja superó la pérdida de un embarazo y luego de esa dura situación no hubo planes de volver a intentarlo. La actriz, que interpreta a Carolina en la novela, consideró que "la paternidad puede resultar una presión, un estigma social absoluto que, por suerte, las nuevas generaciones están obviando".

Gimena Accardi y Nico Vázquez, tal para cual.

A los 34 años, Gimena se muestra plena y feliz, sin la necesidad de tener hijos. Aunque, resaltó: "Si el día de mañana llega un bebé, ¡sería maravilloso! Pero con Nico ya no nos obsesiona".

"Ya es hora de desestructurar el chip que nos instalaron nuestras familias. A muchas mujeres no les interesa, no se sienten cómodas en ese rol (de madre) y hay que respetarlas, tanto como a las que dicen: ‘Si no soy madre, me muero…’”, alentó en diálogo con la revista " Gente".

.

Por último, sobre la pérdida de su embarazo, expresó: “Fue duro, porque el deseo era muy fuerte. Sí que sufrimos, pero el tiempo fue parándonos en otro lugar. Se convirtió en un crecimiento de bocho y de corazón".