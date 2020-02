"Kinky Boots" es el espectáculo teatral más visto de la calle Corrientes en lo que va de la temporada. Junto a Fernando Dente, Martín Bossi brilla como nunca en este nuevo musical en Buenos Aires. Sin embargo, el humorista dejó de lado del trabajo por un momento y habló sobre su vida personal.

“No fue difícil cuidar mi intimidad todos estos años. Si vos andas con vidrios polarizados corriendo con un loco te van a sacar fotos. El tema es manejarse normalmente”, comenzó a reflexionar Bossi sobre las complicaciones que conlleva la fama.

En la misma línea, agregó: “No voy a los eventos de las revistas, digamos. He tenido vínculos con chicas del medio, pero no me atrae mucho estar con alguien del medio, no es lo que más me gusta. A mi la fama no me cambió nada. No pertenezco al show business. No necesito eso para poder morfar”.

Ante la consulta por la posibilidad de ser padre en el futuro, manifestó: “Hubo sensaciones muchas más humanas en mí todos estos años. De valorar más a mis amigos, de unirme mucho más a Dios sin ponerme místico. Respeto todo tipo de paternidades, me parece un gran gesto de amor sea cual sea”.

“Yo elijo la paternidad más convencional, que sería con una mujer. El tema es que el vínculo con esa mujer me tendría que llevar a eso. Si mañana quiero tener un hijo y lo tendría solo no tendría problema”, añadió en diálogo con el portal de radio Mitre.