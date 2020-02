El informe del Cuerpo Médico Forense sobre las pericias a Érika Basile por su denuncia de violación contra Pablo Rago indicaron que no tiene daño psicológico compatible con abuso sexual o violencia, ante esto la joven manifestó en Crónica HD: "Siento que la justicia me dio la espalda".

"Primero me hicieron contar qué fue lo que sucedió con Pablo, me hicieron dibujar, responder preguntas y me mostraron figuras a través de manchas para ver lo que yo interpretaba", detalló la joven en exclusiva para el canal de las placas rojas.

En un móvil con "El Ciclo", conducido por Diego Moranzoni, la denunciante de Rago cuestionó: "El resultado de las pericias es indignante. Lo viví, estuve ahí y padecí lo que denuncié, entonces no entiendo por qué puede dar todo negativo. Yo sé mi verdad y la sigo sosteniendo. Recurrí a la Justicia porque pensé que me iban a creer. Lo minimizan, es ridículo".

En comunicación con Diarioshow.com, el abogado de la denunciante, Alejandro Cipolla, aseguró que encontró irregularidades en la evaluación, por lo que solicitará la impugnación de las pericias. Mientras que Érika se mostró decepcionada por el resultado de las pruebas.

La mujer denunció a fines de 2019 que sufrió una violación por parte del actor en un episodio ocurrido en 2015. "Si dicen que no hubo abuso, ¿entonces qué fue? Yo le dije que no y él siguió", remarcó enfurecida y expuso: "Él lo hizo, yo no estoy loca. Si no que Pablo me diga en la cara que no lo hizo, estaría bueno que salga a hablar, ¿por qué no dice que es inocente?".