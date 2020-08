Nito Artaza y Cecilia Milone son uno de los matrimonios más queridos del mundo de la farándula argentina. Los artistas acostumbran a deslumbrar a sus fanáticos con sus obras durante las temporadas teatrales, pero con la pandemia del coronavirus debieron frenar con sus actividades. Sin embargo, debieron reinventarse y ya tienen en mente cómo volver a los escenarios en el verano.

"El 5 de septiembre vamos a hacer un espectáculo en Mar del Plata para 50 autos con un protocolo que preparamos con la municipalidad", anunció este domingo por la tarde el actor en " El Run Run del Espectáculo" sobre su apuesta al "autoteatro".

"Ya tenemos un equipo de trabajo. Esto que vamos a hacer es apenas una presentación. Está perfecto el streaming, pero es complicado. Nosotros somos personas del vivo. Sentíamos que teníamos que hacer algo para defender nuestra carrera", agregó Cecilia ante la atenta mirada de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, los conductores del ciclo de Crónica HD.

"No va a ser un de un día para el otro recuperarse los que trabajamos en vivo", dijo convencido la pareja de la actriz.

Consultados sobre la convocatoria de Luis Brandoni para marchar en contra del Gobierno, Artaza sostuvo firme: "No coincido para nada de llamar a la gente a la calle en este momento. Por la constitución todos tenemos derechos a manifestarnos, pero se puede hacer de otra manera".

"En este momento tenemos que pedir la unión nacional. Superar el problema sanitario y luego sí volver a la discusión política. Uno cree que su sector es la patria pero la patria somos todos. A Brandoni hay que recordarle que defendió la república en el 83 con Alfonsín", continuó el artista.

A su vez, opinó que Brandoni con su accionar "manipula la opinión pública y pone en riesgo a la gente". Por su parte, Milone resaltó: "Creo que en este momento es complicado. Uno puede hacer política pero no fomentar algo que pone en riesgo. No entiendo como no sancionan a eso y si solo a los que hacen fiestas".