En un nuevo programa de “Seres Libres”, que se emite por Crónica HD todos los viernes a las 22, Nino Dolce se confesó con Gastón Pauls sobre su pasado tormentoso, la exposición que sufrió tras "Gran Hermano Famosos", que según él le arruinó la carrera. Reveló cómo se sacó muchos demonios gracias a rituales chamánicos, viajes espirituales y su encuentro con la religión.

"La oscuridad total no existe, es solamente la ausencia de luz. La oscuridad estaba antes de que dios cree el mundo, pero la oscuridad total no existe, siempre hay luz y somos luz. La mancha, la tapamos, la cascoteamos esa luz, pero cuando hacemos que brille pasa esto, se prenden las luces del teatro", comenzó diciendo Nino en charla con Pauls, mostrándose muy iluminado.

Luego comentó que aceptó la invitación a "Seres Libres", según él, "para que la gente se saque un poco también ese personaje que tiene en la cabeza, que es simplemente un personaje de la tele, que en un momento me comió el personaje".

Sobre los momentos difíciles que pasó por ese personaje que se lo devoró, explicó que quedó encerrado: "Es el mundo que vos te creaste. Cuando ves que todo alrededor es caos, si uno es caos empieza a generar caos y se rodea caos".

Para Dolce, el gran error de su vida fue aceptar estar en "Gran Hermano": "Después de todos estos años laburando con el canal del conejito, cometo el gran error de mi vida, tenía varias propuestas laborales. Y me llaman para este fucking reality que no voy a decir el nombre, y un allegado me dice tenés que hacerte un poquito loco que vas a ver que te hace famoso. El chabón acertó pero el tema fue que los medios me pasaron por la famosa picadora de carne".

Nino Dolce estuvo en "Gran Hermano Famosos" y se arrepiente de lo que hizo.

"La famosa frase de que la fama te ciega, era completamente cegador, en un momento tuve como un atisbo de de lucidez y de decir 'esto no es lo mío'. Realmente no escuchaba lo que me decía la gente que me quería de verdad sí no lo que se retroalimentaba este consumo de fama y de locura y ya completamente no tenía poder de elección", completó.

Por todo lo vivido, contó en la entrevista que se autoflagelaba por no haber abierto los ojos a tiempo. Pero tuvo oportunidad de cambiar su vida: "Cuando llegué a Perú me encontré que era como entrar en Avatar (la película) de repente, un mundo increíble, ¡los árboles de 200 metros! pero era también un mundo hostil. Iba a ir un par de meses y me quedé 11 meses".

El conductor quería sanar: "Me quedé sin celular, sin computadora, retiro, para encontrar a Rómulo porque estaba Nino, que no le podía sacar las capas. No fue fácil para los chamanes, me tuvieron que meter purga, ayahuasca, me hice como 70 sesiones en un año con muchas purgas, que son plantas vomitivas y te tenés que someter a unos cuantos rituales que son complicados, tenés que hacer una dieta sin comer sal, sin comer azúcar".

Y debió completar varias pruebas: "Te vas al medio del monte de la selva y tiene que hacer nueve días de ayuno y soledad total. Se abre con una sesión de ayahuasca y te mandan ahí para qué recalcules un poco que pasó, pero enfrentándote. Lo que pensás está todo el tiempo en tu cabeza y la selva es un lugar que por un lado es súper silencioso uno está recontra conectado con todo lo que pasa alrededor, escuchás los árboles. Estás en un estado de contemplación total".

"Me enfrenté, encontré a Rómulo después de mucho escarbar", dijo con emoción. Pero tras ese viaje, llegó uno que completó su vida: "Mi familia es judía, pero yo nunca había pisado un templo, y con toda esta apertura espiritual, al pisar un templo, una noche de sabbat, mi adn entró en wifi directo 3 gb con dios".

"Sentí una cosa tan fuerte, sentía mis antepasados, mi tatarabuelo, estaban todos. Se me pone la piel de gallina y los ojos brillosos porque fue tan fuerte, con esto entrás a niveles mucho más elevados y no necesitan nada de toda esa porquería. Estás en un nivel de euforia y de santidad, y toda esa energía que ponías para la joda, para el reviente. para el llamadito, la pones en esto", concluyó.

Mirá el video de Nino Dolce hablando de su cambio de vida