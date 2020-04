Nicole Neumann es una de las famosas que más preocupada se muestra por el coronavirus en el país. La modelo mostró en varias ocasiones que utiliza guantes y barbijos para salir de su casa y toma los mismas precauciones con sus hijas.

Luego de que Fabián Cubero, padre de Indiana, Allegra y Sienna, cumpliera la cuarentena obligatoria por volver de México, la panelista tuvo que llevar a las pequeñas a su casa y la pasó mal.

"Las chicas no veían al papá hace un mes porque se fue de vacaciones, volvió y quedó en cuarentena otros 14 días. Me parecía que tenían que verlo, ya lo necesitaban. Dentro de todo este momento angustiante me pareció que estaba bueno no generarle más angustia que la que ya hay con impedirles en este momento ir a ver al padre", reflexionó Nicole en "Nosotros a la mañana".

Y detalló qué precauciones tomó por temor a que sus hijas se contagien: "Obviamente que lo acepté con todos los cuidados posibles. Primero que van en un auto de una casa a la otra. Me daba miedo porque allá es departamento y el tema de la gente que sube al ascensor, que respira, estornuda ahí adentro, los botones. Todo eso me daba pánico".

Y agregó: "Las mandé con guantes, con barbijo, les pedí por favor que hasta que no estén adentro de la casa del papá no se lo sacaran y que no tocaran nada".

"Les mandé un tachito de vitamina C para que tomen todos los dias y que por favor traten de comer lo más sano posible: frutas, verduras, cosas que le hagan bien al sistema inmunológico", explicó.

Sin embargo, reconoció que una vez que las chicas quedan al cuidado de su papá y Mica Viciconte, su novia, "por más que quiera tener todo el control no lo tiene".

"Están bien con el padre y en cuanto pueda las voy a ir a buscar porque acá tienen su centro de vida yo soy su mamá", sostuvo.