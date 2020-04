Esta semana, Susana Giménez quedó en el ojo del huracán. Es que la diva de los teléfonos devolvió a Rita, la cachorra que compró hace menos de 15 días, al criadero por su mal comportamiento. La conductora argumentó que lo hizo para que sea educada ya que la había lastimado las piernas y los brazos.

No obstante, el accionar de Giménez despertó malestar en varias figuras de la farándula argentina. Nicole Neumann fue una de ellas, la modelo habló en "Nosotros a la mañana" y manifestó: “Para mí, cuando adoptás un animal es como un hijo. Un hijo que adoptaste o uno biológico, es ese mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? No. Perdón, pero con los animales pasa lo mismo".

Este viernes, en paralelo, en "Confrontados" dejaron expuesta a Neumann ya que revelaron la supuesta acción de la modelo que iría en contra lo que pregona desde su discurso: la panelista habría devuelto un bulldog francés que llamó Buda. “Lo que me cuentan es que al tiempo algo pasó con Buda y se lo habría devuelto al veterinario. Y las razones por las cuales lo devolvió fueron que quizá se haya enfermado y que Nicole prefería que continúe el tratamiento con el veterinario”, detalló Carlos Monti en el ciclo de Canal Nueve.

Ante esta fuerte acusación, Nicole no se quedó callada y explicó que Buda no fue devuelto al criadero, sino que ahora tiene una nueva familia: “¡Ja! Yo no devolví a nadie. Esto fue a fines del año pasado. Me costó mucho tomar la decisión de encontrarle otra familia porque lo amábamos".

En cuanto al por qué tomó la decisión de conseguirle un nuevo hogar, declaró: "Se empezó a pelear con mis otros dos perros, y en la última pelea casi mata a Ramón, que lo tenemos hace cinco años. Por lo cual tuvo que empezar a vivir separado. Además, Buda corría a mis gatos y quería matarlos. A pesar de todo, pasó un tiempo a un costado de la casa, pero como no me pareció justa la vida ahí, tan solitario, tuve que buscarle una familia que lo tuviera a él como única mascota y lo pudieran tener con ellos adentro y dándole mimos todo el tiempo. No me dejó opción".

Por otro lado, consultada sobre dónde cree que se originó la versión que trata de difamarla, sostuvo: "¡Qué de boludeces dice la gente, mamadera! Justo a mí que he tenido perros sangrando de sarna, amamantado camadas de cachorro uno por uno durante toda la noche porque no tenían mamá… No, yo no soy la persona que me 'deshago'' de un perro por no tenerle 'paciencia'", detalló en diálogo con Ciudad Magazine.

"Ya me imagino por dónde viene esa información mala leche y mal dada, ja. En fin, yo duermo tranquila", advirtió. Interrogada sobre si se trata de Mica Viciconte o Fabián Cubero, concluyó: "Sería lo mismo, ¿no? Son la misma fuente. Investiguen, traten de averiguarlo". ¡Picante!