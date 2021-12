Hacía mucho tiempo que no veíamos a Nicole Neumann tan extrovertida, hablando y mostrándose con una pareja. La rubia está muy enamorada y, desde que blanqueó su relación con José Manuel Urcera, se animó a compartir en público su día a día junto con él. Tan enganchada está que ayer hizo declaraciones que, mínimo, dejan "chiquitos" a sus anteriores amores.

Durante una charla con "Agarrate Catalina", por La Once Diez, Nicole reconoció: "Yo primero tenía que sanar cosas para que entrara la persona que estaba deseando y que me merezco. Y te juro que así fue. En la tercera o cuarta salida con Manu, le dije a una amiga: ¿Vos sabés que yo me voy a enamorar de este chico?. Y no contaba con eso. Es más, al principio ni quería que le pasen mi teléfono, porque era más chico, y la primera vez que salimos fue muy tranquilo. Él estaba medio tímido y yo muy cerrada, pero la vida me sorprendió", agregó.

.

Y se la jugó: "Yo dije el indicado no va a ser el de 30 años, porque estaba proyectando otra cosa. Eso fue un prejuicio mío, porque yo quería un hombre maduro, que ya esté más allá, que pueda lidiar con toda mi situación, que es que tengo tres hijas (Indiana, Allegra y Sienna), y por eso pensé que él no iba a ser el indicado para todo eso".

Nicole Neumann, más que feliz junto a Manuel Urcera.

"Sin embargo, me sorprendió enormemente, porque es el hombre más hombre que tuve en toda mi vida, te juro. Es lo más, cómo nos cuida a mí y a mis hijas, cómo nos quiere. No puedo pedir más. Somos muy compañeros el uno con el otro, me encanta acompañarlo en su carrera y tenemos el mismo ritmo de vida. Nos divertimos mucho", cerró Nicole, feliz.

Tras su separación de Fabián Cubero, con quien tuvo a sus hijos y estuvo casi once años, Neumann salió con Facundo Moyano, un vínculo que duró pocos meses. Su relación con Urcera comenzó a principios de este año, pero recién a mitad de año ambos lo oficializaron. En principio, el joven, diez años menor que Nicole, tuvo algunos escándalos de la mano de una ex novia -supuestamente muy "reciente", casi "en simultáneo"-, que lo acusó de mentirles a ambas. Superado todo esto, y contra varios pronósticos, la pareja se consolida día a día.