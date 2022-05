Nicole Neumann comenzó su carrera en el modelaje siendo una adolescente, y se convirtió en una de las modelos más buscadas por las principales marcas y diseñadores. Algo que pocos saben es su pasado en la música, en el que intentó lanzarse como cantante cuando tenía 14 años.

La ex pareja de Fabián Cubero grabó su primer y único disco titulado "Primer amor" en 1994. "Dejate Querer", "Puedes Sentir Mi Amor", "Primer Amor" y "No Quiero Estudiar", fueron temas compuestos por la propia Nicole Neumann que formaron parte del álbum, que presentó en El festival de la canción de Mar del Plata.

"Creo que es una gran oportunidad y una gran experiencia para después. De casualidad se me presentó cantar y me gustó muchísimo la idea. Empezamos con todo el proyecto, además me junté con un grupo muy lindo", indicó por aquel entonces Neumann, que había sido invitada por Sony.

El sencillo principal, "Dejate Querer", mutó de nombre a "Dejame Soñar", para ser utlizado como cortina musical de la exitosa tira infantil "Amigovios" en 1995. Lamentablemente, el intento por brillar como solista de la animadora de "Los 8 escalones" no tuvo éxito, ya que su material recibió críticas negativas.

El tema "Dejame soñar" de Nicole Neumann fue la cortina musical de "Amigovios".

Recientemente, la actual pareja de Manu Urcera, recordó su breve experiencia en el mundo de la música en el programa de Guido Kackza. "Yo canté en el en programa de Mateyko, hice un show de canto", señaló Nicole sobre su paso por "La movida del verano", ciclo emitido desde "La Feliz" en el que Juan Alberto Mateyko presentaba distintos shows musicales.