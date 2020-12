Una polémica más se suma a la vida de Nicole Neumann, que ahora asegura haber visto un ovni en su casa. Luego de entrevistar a una médica antivacunas y de mostrarse en contra de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, ahora narró una experiencia paranormal que vivió el fin de semana.

La modelo contó a sus compañeros de "Nosotros a la mañana" durante un corte que en su barrio se vio un objeto grande suspendido en el aire, pero luego no quiso hacerlo al aire hasta que los conductores, el "Pollo" Álvarez y Sandra Borghi le insistieron para que describa el episodio.

“Yo esperé toda la vida este momento, nunca pensé que me iba a pasar. Estoy muy emocionada, aunque hay gente que no se lo toma en serio”, dijo Nicole al comenzar el relato.

Luego expresó que no se trató solo de ella, sino que varias personas, incluidas sus hijas, fueron testigos del increíble momento.

“La verdad es que vimos algo suspendido, cerca de nuestra casa de campo. No era un avión porque se quedaba suspendido. Tampoco era un dron. Era del tamaño del techo del estudio, tenía una forma rara. Tenía luces de colores y cuando nos íbamos acercando despacito se iba metiendo más para adentro del campo”, explicó.

Luego, Borghi le pidió que detallara cómo era el objeto y comenzó a dibujarlo según lo que decía su compañera.

“Yo sé que es divertido el cuento, pero fuimos muchas personas adultas y menores que lo vimos al mismo tiempo. Les juro que no sabría describir realmente lo que vimos. No quiero asegurar cosas que no sé, yo creo pero hay gente que no cree”, aseguró la panelista.

“Yo lo vi el sábado, pero me dijeron que es la tercera vez que aparece en la zona. A mí me divierten estas cosas esotéricas. Yo creo en la vida extraterrestre...”, declaró luego.

Pero no quedó allí, sino que, completamente convencida de que lo que estaba ante sus ojos no era algo normal, indicó: “Lo vimos por un montón de tiempo, porque caminamos como dos cuadras siguiéndolo y ahí se empezó a alejar para el fondo".

.

"Las dos menores primero se asustaron pero después se coparon con la experiencia y salimos todos juntos. Los perros ladraban. Estaba a la altura de un helicóptero sobrevolando”, agregó.

Ante la mirada atónita de sus colegas, llegó a decir para convencerlos que "en un 98% era un ovni".

