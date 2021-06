En el marco del picante cruce entre Pampita y Charlotte Caniggia, que podría desembocar en la renuncia de la jurado de "La Academia" si Alex Caniggia se incorporara en el reality, Nicole Neumann tuvo un duro análisis sobre la conductora.

A pesar de que se dedicaron filosas palabras frente a las cámaras de "ShowMatch", el origen del enfrentamiento entre Charlotte y Ardohain se remonta al día en que la mediática se sumó al panel de "Pampita Online" y duró solo un programa ya que "fue traicionada" por Pampita.

Después de pedir específicamente que no la cruzaran con Yanina Latorre frente a las cámaras, la producción la enfrentó con la panelista de "Los Ángeles de la Mañana". Rápidamente, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul renunció y expresó que “la pasó como el cul...” en el magazine de Net TV.

El filoso enfrentamiento de las mediáticas en la pista de "La Academia".

Frente a todas las figuras expresando su opinión sobre el conflicto, Nicole Neumann sentó posición y bancó a Caniggia: “Lo que te puedo decir es que yo tengo códigos. Si invito a alguien a mi programa y me pide algo en especial, y lo puedo cumplir, después en el aire no te la voy a dar por atrás. ¿Se entiende?”.

.

“Hay distintos tipos de programas, y distinto tipo de personas. Justo en este caso, yo tampoco pasé la mejor experiencia. Sin embargo, cuando ella vino a mi programa yo la recibí con la mejor onda, tratando de no preguntar nada que la pudiera incomodar cuando tenía mil quinientas (preguntas) para hacer”, manifestó la modelo en "Hay que Ver".

Nicole Neumann recordó las picantes entrevistas que hicieron con Pampita.

La rubia hizo referencia a la entrevista que le hizo Ardohain y después ella a la conductora en la que hablaron del apodo "Muqui": “Se puso tensa sobre el final, cuando hablamos acerca de qué pasó. Yo no tenía ganas de entrar en esto… Creo que Pampita me lleva a ponerla en un lugar de incomodidad. Yo traté de cuidarla en mi programa, a mí no me gusta maltratar a la gente”.

Neumann reveló que Pampita no cumplió con sus demandas al igual que con Charlotte: "Había pedidos antes, hubo un intermediario que pidió lo mío a la otra parte, y no se cumplió, como le pasó a Charlotte. Pero bueno, cosas que pasan, ya está, es un capítulo superado. Está todo bien, no quiero ninguna pelea nueva de nada”.