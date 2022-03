Durante los últimos días, Mica Viciconte fue noticia por un intenso cruce con Robertito Funes. Si bien ambos forman parte de "MasterChef Celebrity 3" en distintos roles, la influencer le dejó en claro que mencionaba mal su apellido cada vez que la nombraba. El escándalo creció y llegó a oídos de Nicole Neumann, quien fue consultada por el tema.

"Me parece que como PERIODISTA informarse de la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma", escribió la pareja de Fabián Cubero en su cuenta de Twitter días atrás sobre el periodista.

Una de las teorías que se rumoreaban era que el malestar entre ambos venía por la buena relación que tiene el presentador con Neumann, algo que no caería bien en la modelo. Fue durante un movil de "Intrusos" que le consultaron a la integrante de "Los 8 Escalones" sobre la situación.

Nicole Neumann fue consultada por la pelea de Mica Viciconte con Robertito Funes.

"No, no sé", respondió ante la consulta por la pelea mediática. Además, le sumaron información sobre lo ocurrido pero evadió emitir opinión, más allá de su cariño por Robertito. "¿Y yo qué tengo que ver en esta historia?", sentenció antes de marcharse de la breve entrevista.

Los conflictos con Fabián Cubero desde que se separaron hacen que la relación sea muy tensa. Dentro de ese contexto, Mica Viciconte tomó partido por el padre de Luca, su primer bebé, y podrían seguir sumando polémica.