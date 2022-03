Nicole Neumann y Fabián Cubero nuevamente volvieron a pelearse públicamente por sus hijas. En está ocasión, el exfutbolista se enojó con la modelo ya que las menores se fueron de viaje con Manu Urcera, el novio de la rubia.

En estas mini vacaciones, estuvieron las chicas al cuidado del automovilista, pero sin el consentimiento de su padre. Frente a los dichos del novio de Mica Viciconte, la jurado de "Los 8 escalones" salió a responderle y no le dio mucha importancia al tema.

.

Allí el notero de "Intrusos" le consultó sobre su pelea con el papá de las nenas y ella se mostró muy reacia a responder. Se le ve saliendo del canal y subiéndose a su auto. "Yo no habló de ese tema porque incluye a menores que no quieren estar en el foco y la verdad me tengo que ir, perdón", dijo la influencer.

Asimismo, el periodista siguió insistiendo con la pregunta y la rubia contestó: "Yo siempre estuve super tranquila, no se inclumplió nada". Mientras tanto, se mostraba apurada y con ganas de salir de la situación. Hasta que en un momento termina de cerrar la puerta del auto y deja al panelista sorprendido por su actitud.

Nicole Neumann con sus hijas.

Poco a poco, se irá conociendo cómo se desarrolla esta batalla judicial que inició la pareja de la participante de "MasterChef Celebrity 3".

¡Mirá el video de Nicole Neumann hablando sobre su pelea con Fabián Cubero!