El domingo 17 de abril, Nicole Neumann dio a conocer a través de sus redes sociales que su novio, Manu Urcera, había sufrido un fuerte accidente durante una carrera, La modelo se mostró muy angustiada por la situación y compartió un video en sus redes sociales.

Horas más tarde, los médicos decidieron darle el alta, a pesar de que tenía que estar toda la semana haciéndose controles. Fue allí cuando la rubia subió una romántica foto junto a su pareja y escribió: "Ya de alta en casita". Luego de toda la vorágine, decidió contar cómo vivió ella la situación.

Allí la jurado de "Los ocho escalones" habló con Paparazzi y dijo: "Fue terrible. Ya cuando me llamaron, que sabía que estaba en la serie, se me paró el corazón porque nunca me llaman cuando está corriendo". Asimismo, ejemplificó el momento explicando que es una sensación como cuando te llaman del colegio de los chicos.

Asimismo, aclaró cuál es la situación actual del automovilista y expresó: "Él está bien. Se hizo todos los chequeos y los estudios para quedarnos tranquilos y salió todo súper, así que fue con suerte". Además, se le consultó si vio el video del accidente y dijo que no.

La foto de Nicole Neumann yendo a ver a su novio accidentado.

También se le preguntó si recibió algún mensaje de Fabián Cubero para saber sobre el estado de Urcera y la modelo decidió irse sin brindar una respuesta.