Tras varias idas y vueltas legales por las que no podían compartir imágenes de sus hijas, Nicole Neumann y Fabián Cubero llegaron a un acuerdo y se encuentran en un gran momento familiar en el que reina la paz y la alegría.

La modelo y el exfutbolista, quienes también son padres de Indiana y Sienna, se reencontraron hace tan solo unos días para la Primera Comunión de su hija Allegra y vivieron un momento de mucha felicidad. Sus respectivas parejas, Juan Manuel Urcera y Mica Viciconte, también dieron el presente en la reunión familiar.

Unos días después del reencuentro con su ex pareja , la ex panelista habló de la emoción que sintió al poder compartir nuevamente imágenes de sus tres niñas en las redes sociales: " Estoy muy contenta por poder mostrar a mis hijas. Estoy muy contenta y muy feliz por el acuerdo. Pudimos irnos a la nieve, sacarnos fotos, disfrutar tranquilas". , la ex panelista habló de la emoción que sintió al poder compartir nuevamente imágenes de sus tres niñas en las redes sociales: " Estoy muy contenta por poder mostrar a mis hijas. Estoy muy contenta y muy feliz por el acuerdo. Pudimos irnos a la nieve, sacarnos fotos, disfrutar tranquilas".

"No sé si tengo más relación con Fabián, pero por lo menos se van logrando cosas que no podían lograrse hace un montón", expresó en diálogo con "Implacables" sobre su vínculo con Cubero.

Finalmente, Nicole fue contundente cuando le preguntaron si Urcera había sido el intermediario a la hora de hablar con su ex: "Mi pareja no tiene nada que ver con esto, una pareja no me influye en nada si el tema tiene que ver con mis hijas. Acá los protagonistas, de última, fueron mis abogados".