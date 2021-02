El 31 de octubre del 2020 Nicole Neumann cumplió 40 años y su festejo causó gran controversia ya que en medio de la pandemia de coronavirus, decidió viajar a Miami para pasar la fecha especial rodeada de amigos.

La modelo se tomó vacaciones para celebrar su cumpleaños con todos los lujos en la ciudad balnearia junto a sus seres más íntimos y sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. A su regreso a Buenos Aires, protagonizó una nueva reunión con un perfil un poco más bajo en un exclusivo bar de Nordelta.

Meses después de la polémica por su viaje fuera del país, Nikita reflexionó sobre el peso de la edad y la madurez una vez alcanzadas las cuatro décadas, como cantaría Ricardo Arjona.

El festejo de cumpleaños de Nicole Neumann despertó críticas.

"¿Te sentís en la plenitud? Cumpliste 40 años hace poquito y cada vez estás más linda...", quiso saber Catalina Dlugi en "Agarrate Catalina" y la panelista le respondió sincera: "Sabés que sí. Cuando estaban llegando los 40, me incomodaban un poco, pero después pasó".

"Aparte, no me siento ni física, ni mentalmente de 40. A ver, sí emocionalmente. Creo que todo ese conjunto de cosas se traduce en algo copado, porque me siento más jovial, más madura y más plantada que nunca. Y, a la vez, me siento más joven en otros aspectos. ¡Está bueno!", reconoció optimista.