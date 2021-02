Aunque tienen una historia y tres hijas en común, Nicole Neumann y Fabián Cubero nunca pudieron entablar una relación amistosa tras su separación. Y todo se agravó con la llegada de Micaela Viciconte a la vida del jugador, ya que son enemigas por el vínculo que tienen con las pequeñas. En una entrevista, la modelo contó si existe la chance de que se amigue con la ex Combate.

Invitada a "Los Mammones", Nicole se sometió al cuestionario de Jey Mammón en el que los entrevistados deben responder con ‘sí’ o ‘no’ y obviamente surgió el tema de Viciconte.

En la sección, la panelista de "Nosotros a la mañana" habló de su incertidumbre para casarse de nuevo, admitió que estaría con una mujer, y hasta dejó entrever que estaría iniciando una relación.

Y luego llegó la picante pregunta: "¿Serías amiga de Mica Viciconte?", le consultó Mammon. Con plena convicción, la modelo levantó la paleta del "no".

Tras ese momento, en el que Jey destacó la rapidez para responder, volvió a hablar del tema aunque explicó que le molesta mucho que la indaguen al respecto.

"¿Cuánto te rompe que te pregunten por Poroto y Mica?", dijo el también músico. "11", respondió la modelo.

Luego habló sobre la medida cauteler que puso para que no pudieran mostrar a sus pequeñas, Allegra, Sienna e Indiana. "Puse una cautelar, es cierto. En realidad era para ella, para Mica. Porque me parecía que hacer canjes con la imagen de criaturas no estaba bueno", reveló.

Sobre a quién se banca menos, si a Viciconte o Cubero, expresó: "A Cubero lo voy a respetar toda la vida porque es el padre de mis tres amores más grandes".

Con su respuesta dejó en el aire la sensación de que no le tendría respeto a la influencer, a lo que acotó: "A ver... Primero tendría que respetarme a mi como madre de las hijas de su novio para que yo la respete, eso sería una parte importante".

¡Mirá el video!