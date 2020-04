Aun en cuarentena -o quizá todavía más en esta exasperante situación-, en la guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero se escriben nuevos capítulos. El problemón de esta semana está relacionado con la alimentación que la modelo dispensa a sus tres hijas -Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (5)-, tendiente al veganismo, un estilo de vida que ella cultiva hace tiempo.

¿Mica y Poroto la provocan?

Pero su ex marido, ¿quizá chicaneándola?, publicó un video del superasado que estaba preparando para las nenas -cuya custodia comparten-, arrobando a su pareja actual, Mica Viciconte: "Así las recibimos. Ya casi lo tenemos", escribió, mientras filmaba la parrilla de su casa repleta de carne y con algunas verduras. A raíz de esto, Nicole habló en "Nosotros a la mañana" de lo que comen las chicas: "Están un rato y un rato... En mi casa no se cocinan carnes, alguna cosita a lo mejor les tengo, porque no son veganas", remarcó la rubia, que se habría enojado con el famoso asado.