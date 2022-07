Nicole Neumann tiene una complicada agenda laboral en la que tiene que organizar sus trabajos como modelo y su rutina como figura en "Los 8 Escalones del Millón". Sin embargo, la mediática fue concreta a la hora de reservar sus días de vacaciones para viajar junto a su novio, José Manuel Urcera, quien compite como piloto de automovilismo de velocidad.

En ese sentido, Luli Fernández, quien solía reemplazarla en el programa de Guido Kazcka, y además es panelista en "Socios del Espectáculo", informó que había un gran malestar en la producción de "Los 8 Escalones" por los reiterados viajes.

Semanas después, Fernández reveló que había sido "bajada" como reemplazo del show de juegos y que la razón detrás de su partida habría sido Neumann, muy enojada por sus dichos sobre sus viajes.

.

"Efectivamente, las tres fechas que me quedé sin trabajar fue porque vos pediste que no esté", aseguró la panelista. Sin quedarse callada, Nicole habló con Paparazzi y la desmintió: "Es gente que no me conoce. Claramente, la gente que me conoce sabe que esa no es mi filosofía de vida. Yo no actúo así, pero cada uno es libre de decir y sacar las deducciones que le parezcan".

Y cerró contundente sobre la polémica: "Lo que no es verdad no me afecta, uno le da poder a lo que quiere y a lo que siente. No me afecta porque no es verdad. Obvio que yo a ella la conocía, hemos compartido trabajos hace años, y eventos... Ya nada me sorprende de la gente, pero está todo bien, ojalá que cuando yo no venga al trabajo la vuelvan a convocar para reemplazarme, será un placer"

