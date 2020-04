Durante la cuarentena, Susana Giménez adoptó a una cachorrita que recibió muy emocionada en su casa, pero al cabo de dos semanas devolvió al animal por su mal comportamiento. Ante la decisión de la diva, Nicole Neumann se indignó y la criticó.

La opinión de la modelo despertó la furia de la diva y hasta la tildó de "estúpida". El duro intercambio entre ambas aún no acaba ya que la ex de Fabián Cubero volvió a opinar en su contra.

.

"Para mí, cuando adoptás un animal es como un hijo. Un hijo que adoptaste o uno biológico, es ese mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? No. Perdón, pero con los animales pasa lo mismo", opinó la panelista ante la actitud de la conductora de regresar a la perra al criadero para que la domestiquen.

Ante el comentario, la Su no se quedó callada y disparó: "Otra estúpida, sabe que soy fanática de los perros como ella. ¿Dónde quieren que la compre a la perra, en una farmacia?". Pero Nicole no la perdona por su conducta.

La perrita que Susana Giménez devolvió

Aunque se mostró desentendida de la ira de la presentadora, la mediática aseguró: "Me comentaron que dijo que no soy interesante, o algo así. ¿Puede ser? ¡Qué loco! Me hizo varias notas, y hasta me pagaron".

"La cuarentena pone agresiva a la gente, de algunos saca lo peor. Es entendible, están todos muy susceptibles, por eso hay que trabajar mucho en el interior. Tendrá algo viejo en mi contra guardado", consideró en declaraciones a "Primicias Ya" en referencia a su antigua relación con Facundo Moyano.