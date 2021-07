El romance entre Nicole Neumann y José Manuel Urcera ha sido noticia desde que comenzaron a salir. Los rumores indicaban que, a pesar del poco tiempo que llevan junto, tuvieron una crisis al regresar de su viaje a Estados Unidos. Incluso estuvieron en el foco de las críticas por no cumplir con el aislamiento obligatorio al ingresar al país.

La modelo se ha encargado de desmentir las especulaciones que se generaron durante las últimas semanas. Durante una entrevista con el programa radial “Agarrate Catalina”, la ex pareja de Fabián Cubero habló sobre la nueva etapa que atraviesa su vida. “Sigo creyendo en el amor para toda la vida. Me encanta la vida acompañada pero uno se pone más reflexivo después de los golpes de la vida”, comentó.

.

Claro que Nicole se refirió a las polémicas alrededor de la pareja. “No es fácil bancarse este ambiente, que todo el tiempo te tengan que vincular con algún lío. Hay que trabajar mucho en hacer oídos sordos”, reveló sobre el momento que atraviesan con el piloto de carreras.

La conductora habló sobre la riesgosa actividad que desarrolla el piloto de Chevrolet en Turismo Carretera. “Un poco me da miedo su trabajo, siempre le pregunto si no le da miedo volcar. Me impresiona un poco”, sentenció en el comienzo de una nueva relación.