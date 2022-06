Desde que Nicole Neumann se puso de novia con Manu Urcera, los rumores de embarazo y de casamiento no pararon de surgir. Sin embargo, fue la modelo quién los desmintió y aseguró que ambos estaban muy bien así.

En este caso, se le volvió a preguntar a la expareja de Fabián Cubero la posibilidad de volver a contraer matrimonio con su actual novio y la jurado de "Los 8 escalones" respondió: "No dije que me casaba. Dije que me invitaron a una fiesta a fin de año y respondí que no estaría nada mal".

La respuesta de Nicole Neumann se debe a que ella dio una entrevista y se dio a la confusión. Sin embargo, su compañero, Martín Liberman, le volvió a consultar a la modelo si tenía ganas de pasar por el Registro Civil junto a Manu Urcera, su novio.

"Sí, por qué no. Me gustaría, pero bueno…en otro momento se verá", contestó la jurado de "Los 8 escalones". Y agregó entre risas: "Bueno, basta que soy muy vergonzosa". Por el momento, el deportista no dijo nada al respecto y sigue manteniendo su perfil bajo.

Nicole Neumann y Manu Urcera de vacaciones juntos.

Mientras tanto, Fabián Cubero se encuentra concentrado en la crianza de su nuevo hijo junto a Mica Viciconte. Ambos se mostraron más que felices ante el nacimiento de Luca.

