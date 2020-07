La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero continúa luego de que el ex futbolista denunciara penalmente a la modelo por no haberle entregado como tenían pautado a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Tras enterarse de la acusación en su contra, Nicole manifestó angustiada: “La verdad es que estoy muy cansada, estoy muy triste con todo, lo único que quiero es que se termine”.

Mientras el movilero le comentaba que se la veía quebrada por primera vez, Neumann aseguró: “¿Te digo la verdad? No doy más, estoy muy triste y me quiero ir con mis hijas. Estoy cansada de todo esto. Es agotador. Son cuatro años de esto, es un montón, ya no sé que hay que hacer. No da. Lo único que quiero es que se termine esto por mis hijas. Te juro que lo único que me importa y por lo único que lucho día a día es por mis hijas”.

Al ser consultada por si es mejor que hable directamente con Cubero, Nicole reveló: “Trato de hablar con él todo el tiempo, tengo millones y millones de mensajes sin contestar”.

Por último, sobre por qué piensa que Cubero acciona de esta manera expresó: “No tengo ni idea, realmente no lo sé. Lo único que importa es el bienestar de tres menores”. Para finalizar, al ser consultada sobre si es cierto que Cubero y Mica Viciconte siguen sus pasos por Google, concluyó: “Y bueno… no sé. Sí, hay un montón de cosas que pasan y me cuentan mis hijas. Se están ocupando los abogados de todo”.