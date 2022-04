Si bien su victoria en la final de " MasterChef Celebrity 3" contra Tomás Fonzi debía ser un momento de alegría, todo se convirtió en escándalo para Mica Viciconte después de decirles "hijastras" a las pequeñas de su pareja, Fabián Cubero, y Nicole Neumann.

La ex "Combate" recibió como invitados especiales a su pareja, con quien espera su primer hijo Luca, y las tres hijas del futbolista con la modelo, Indiana, Allegra y Sienna.

Aunque la esperada visita se organizó con el permiso especial de Neumann, a la modelo no le habría caído bien que la campeona del reality gastronómico le dijera a las nenas "hijastras".

¡Mirá el momento en que Mica Viciconte le dijo "hijastras" a las hijas de Nicole Neumann!

Ante las versiones de polémica con la modelo, Luli Fernández, actual panelista de "Socios del Espectáculo", se comunicó con Viciconte, quien fue contundente: "Hablé con Mica hoy a la mañana, sabiendo de las versiones de enojo de Nicole, y me dijo ´Todo se hizo con la autorización de la mamá. Yo no hago nada nada que no corresponda´".

.

Entonces, Karina Iavícoli quiso saber la opinión de la mamá de las pequeñas y cómo recibió el término de Viciconte: "Yo le escribí a Nicole y lo que me dijo, es un amor, es que está súper feliz, le encanta que haya ganado Mica. Fue un planazo para las chicas ya que querían ver y conocer a Mery del Cerro o a Juariu... Estaban súper contentas".

A raíz de las picantes palabras de la modelo, todas las panelistas, incluídos los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, destacaron la "maldad" de Nicole al hablar sobre la victoria de Viciconte y su juego de palabras. Las pequeñas no quisieron ir a " MasterChef Celebrity 3" para apoyar a la pareja de su papá, sino que para conocer a otros de los ex participantes... ¿fue a propósito?

¡Mirá lo que dijeron Mica Viciconte y Nicole Neumann tras la final de " MasterChef Celebrity 3"!