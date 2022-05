No es ninguna novedad que Nicole Neumann y Fabián Cubero mantienen una relación conflictiva después de su separación. La pareja que tuvo tres hijas suelen dar disputas mediáticas y esta vez no es la excepción, ya que la conductora se mostró molesta por el accionar del ex futbolista.

En los últimos días, el novio de Mica Viciconte subió un video con su hija Allegra haciendo una publicidad en Instagram donde se los vio muy divertidos y hasta compartieron bloopers. Sin embargo, esto no habría caído de la mejor manera en la integrante de "Los 8 Escalones" y se mostró sincera en una entrevista.

.

Cuando le preguntaron a Nicole Neumann si estaba al tanto, ya que utilizó a una de sus hijas para un PNT, la modelo, respondió sin vueltas y con algo de sorpresa en su rostro: "No tengo ni idea de qué me están hablando, chicos". Además, completó: "La verdad, debería estar enterada, pero, bueno, no sé".

Nicole Neumann junto a Manu Urcera, su novio actual.

"Te estás enterando ahora", afirmó el movilero. "Sí, pero, bueno, está todo bien, la verdad no tengo nada de ganas de entrar en ningún tipo de conflicto", aseguró Nicole Neumann con mucha calma a pesar de la noticia que recibió.

Al ser consultada por si iba a charlar con Fabián Cubero sobre lo que había pasado, ella respondió, aprovechando para calmar las aguas: "No, ahora me voy a descansar, tengo el cumpleaños de una amiga, así que les mando un beso grande", dijo la novia de Manu Urcera bajándole el precio al tema.