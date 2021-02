Después de terminar su relación con Fabián Cubero y comenzar una batalla mediática con el ex futbolista y su actual novia, Mica Viciconte, por sus tres hijas, Nicole Neumann decidió evitar profundizar sobre su vida privada en público.

La modelo fue consultada sobre su estado civil y no dudó en esquivar la pregunta de la forma más elegante posible. Sin embargo, antes de cambiar de tema explicó las razones detrás de su determinación.

Nicole reveló por qué no está de novia hace muchos años.

"Yo no hablo de mi vida personal desde hace dos años y medio, nunca voy a decir nada; si estoy conociendo o no, si fui o si vine, nunca más. Siempre digo que amo el estado de enamoramiento, me encanta enamorarme, pero estoy más dura de enamorar que años atrás", manifestó Nicole en "Implacables".

Además, el cronista de El Nueve quiso saber si la ex panelista de "Nosotros a la Mañana" estaba abierta a la posibilidad de convertirse en madre nuevamente: "¡No! Estoy re bien con mis tres niñas para compartir la vida".

