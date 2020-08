Recuperada de coronavirus, Nicole Neumann continúa en medio de la polémica con su ex Fabián Cubero y la pareja del ex futbolista Mica Viciconte.

Indignada porque se filtraron los resultados del hisopado de su hija mayor, Indiana, la mediática no descartó solicitar la intervención de la Justicia para pedir pericias psicológicas al ex jugador de Vélez.

"El dato de los hisopados de mis hijas los sabíamos únicamente el papá de mis hijas, mi mamá, los médicos y mis mejores amigas, que no son del medio. Hay cosas que... uno más uno es dos, la gente no es idiota", disparó furiosa.

.

En ese sentido, Yanina Latorre contó que Nicole sospecha que Cubero se transformó en "mitómano". Para aclarar esas vesiones, la modelo de 49 años manifestó: "No le quiero dar vueltas a esos temas. Hay un montón de temas que los tiene mi abogado. Lo repito, yo lo único que quiero es proteger a mis hijas".

Mica Viciconte y Fabián Cubero sellaron su convivencia en la cuarentena.

Después de 10 años en pareja, la panelista de " Nosotros a la Mañana" aseguró que desconoce al hombre en el que se convirtió su ex al ponerse de novio con Viciconte. Sobre el eventual pedido de un análisis psiquiátrico para él, sentenció: "Mi límite es cuando las damnificadas son mis hijas. A mí me pueden hacer cualquier cosa, yo me sé defender. Voy a terapia hace muchísimos años, me la banco".

"Puedo entender todas porque a mí me pasaron todas en la vida, pero con los chicos no", cerró tajante en el ciclo conducido por el Pollo Álvarez.