E l revuelo que generó la decisión de Susana Giménez de devolver a su cachorrita pocos días después de haberla adoptado impulsó a Nicole Neumann a criticar el accionar de la diva, que adujo no poder tener a la pequeña Rita porque es demasiado inquieta y la muerde todo el tiempo, además de que destruye muebles y todo lo que se le cruce.

La conductora envió de regreso a la perrita al criadero donde la había comprado, con la promesa de que apenas se abra la cuarentena la enviaría a su chacra La Mary, de Punta del Este, donde viven sus otros perros. Ante esto, Nicole opinó: "Sé que ella ama a los animales, siempre lo dice, pero mi pensamiento es que cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico. Es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés?", sostuvo la modelo en "Nosotros a la mañana".

La diva en el día que recibió a Rita en su hogar.

Y amplió: "No digo que sea el caso de Susana, pero a mucha gente le pasa que considera que un cachorro es como un juguete. Después, cuando llega a tu casa y quiere jugar, muerde porque le están creciendo los dientitos o hace pis y caca en cualquier lado, uno tiene que enseñarle. Tenés que tener la paciencia para acompañar ese crecimiento. Si no, tenés que tener una planta".

"Es como parir al chico y pedir que le cambien los pañales y que lo devuelvan educadito cuando deje los pañales y no tire los objetos por la casa. No me parece", expuso Neumann. Y cerró: "He adoptado perros con un montón de enfermedades y malos comportamientos. Adoptar un animal es un compromiso para toda la vida".