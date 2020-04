Nicole Neumann no tiene paz y, al parecer, vaya donde vaya, siempre termina en conflicto. Así sucede ahora con la gran pelea que se generó en "Nosotros a la mañana", entre los conductores, Sandra Borghi y el Pollo Álvarez, y Nicole, que es una de las panelistas.

El problema se desató por la tapa de la revista Caras, en la cual Neumann, vegana hace tiempo, aseguró que la pandemia surgió porque "la gente comía carne", por lo que sus compañeros se burlaron de ella. La modelo, ofendida, se fue del grupo de chat del programa y floreció una nueva crisis, porque al parecer sus compañeros están enojados, ya que en esta cuarentena todos van al canal a diario, menos ella. Sus colegas creen que se "aprovechó" de tener que cuidar a sus hijas y, aunque a los pocos días de empezado el aislamiento las nenas se fueron al departamento de su padre, ella quedó en su hogar, siendo más una entrevistada que una panelista, porque las conexiones de videollamada no le permiten participar de todo el programa.

Sandra Borghi es señalada como la que se ríe de la modelo.

"Si están todos enojados conmigo, no lo sé. Mi motivo por el que no puedo estar ahí lamentablemente es muy claro: soy la única adulta en la casa con tres menores y claramente no me puedo ir, porque tengo que cocinarles, hacer las clases online y no las puedo dejar solas en una casa", dijo enfrentando a sus compañeros. Luego admitió que algunos se habían burlado de ella, y cuando la tensión había crecido, tuvo un cruce con el Pollo, que intentó cortar la comunicación con ella.

Álvarez expresó que "el caso de Nicole es que no puede venir, por eso sale por Skype, pero que yo sepa no está mucho tiempo con las nenas y cuando no está, es una cuestión muy personal de ella, que prefiero que Nicole lo responda", aseguró tratando de correrse. Nicole volvió a atacar: "Cada uno se acomoda como puede en esta cuarentena. Esto es una interna, la verdad que está todo bien y que cada uno hable por sí mismo. La situación cambió, no tengo empleada, si alguien está enojado conmigo, ni idea. Me fui del chat porque yo sí tuve un temita con alguien. Si hay una burla pública, que las disculpas sean públicas".

El Pollo Álvarez no tiene una posición clara.

Si bien no dijo nombres, se sospecha que la rubia está enojada con Borghi, con quien ha tenido varios cruces en el pasado. Sandra charló con el portal PrimiciasYa y aclaró su malestar: "Ella no está yendo al programa y supongo que debe ser porque tiene miedo por todo esto del coronavirus. ¡Qué sé yo! La verdad no puedo con mi vida... No sé qué más puedo decir sobre ella. Nicole debe estar pasándola mal, pero hay gente que realmente la está pasando mal. Por eso yo ni remotamente me atrevo a decir qué mal la estoy pasando, por respeto al resto; por la gente que hoy no tiene para comer por la cuarentena".