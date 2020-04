Nicole Neumann es una de las famosas que más se refiere a la cuarentena que está viviendo el mundo entero por la pandemia de coronavirus y no oculta las dificultades que se le presentan.

Uno de los principales problemas de la modelo es la tenencia compartida de sus hijas con su padre, Fabián Cubero. Allegra, Sienna e Indiana tienen que trasladarse cada tanto para ir a visitar al ex futbolista y su novia Mica Viciconte, y Nicole teme que se contagien.

Ahora, la mediática detalló el sufrimiento que le causa el conflicto con su ex por las nenas. "Desde que me separé paso por esto, porque están días con el padre y días conmigo. Me parece bárbaro, es como tiene que ser. Pero en un momento (de la cuarentena) la dejé de pasar bien. Ellas tenían que ir 5 días, hubo feria judicial, no sé por qué, porque no estamos de vacaciones y los abogados pueden seguir trabajando, y decretaron que se queden 12 días. Ahí la empecé a pasar mal. Es difícil cuando la gente crea sus propias reglas, leyes y nadie puede estar en la calle para defender los convenios firmados. Ahí la pasé mal. En algún momento dije: '¿Las volveré a tener?'. Tuve angustia", reveló en diálogo con el programa radial "Agarrate Catalina".

Al ser consultada sobre si creía que en algún momento la guerra con Cubero iba a terminar, Nicole respondió con sinceridad: "Es muy complicado. ¿Cómo hacés entrar en razón a alguien que tergiversa la realidad y se justifica con mentiras? ¿Qué batalla estás luchando contra la madre de tus hijos? ¿O contra el padre?".

.

Por último, Catalina Dlugi, conductora del programa, le preguntó: "¿Cuál fue tu pecado? ¿Dejar de amarlo?".

Y Neumann reflexionó: "Así parece. Pero andá a hacerlo entender. Hay muchos padres y madres que toman a los chicos como trofeos de guerra. Acá tenemos que querer la felicidad de los chicos. A mí me parece importante respetar los tiempos de mis hijas con su padre porque las hace felices… El tiempo es lo único que no vuelve. Por eso rescato el aquí y el ahora. Mi tiempo con mis hijas es demasiado valioso. Yo no sé cuándo voy a dejar de estar en este mundo. Eso es lo que a mí me duele y lo voy a defender con todas mis entrañas. ¿Qué más quiero que todo esté en armonía? Ya pasaron 4 años, pensé que ya íbamos a estar en otra etapa. Yo intenté todas las posturas, pero no estarían sucediendo. Es complicado porque lo lleva a uno a comportarse de la misma manera que el otro, y uno no quiere. Es muy complicado".