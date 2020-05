Este jueves, Nicole Neumann se sumó al móvil que realizaron en "Nosotros a la mañana" en Cañuelas por el tema del incremento en el precio y la venta de los huevos en esta cuarentena.

"Estos son los huevos, fijate el color de las yema", mostró el cronista del ciclo, Santiago Zeyen, señalando los huevos que se venden en esa localidad. Al ver las imágenes, Nicole Neumann resaltó divertida: "¡Bien, de gallina feliz!".

Sobre la cuestión de las yemas, Tomás Dente acotó: "El color de las yemas hablan de que a las gallinas las alimentan con carotenoides, que son grandes propiedades nutricionales, y hacen que varie el color de las yemas ".

"De gallinas feliz, en libertad y libre de hormonas. Comen comida natural y viven libremente y felices", agregó la modelo luego de la información que brindó el periodista. Sin embargo, Andrés, el señor que se encontraba en el móvil, le retrucó: "Sí, no sé si tan felices pero sí...". Tras sus palabras, la panelista le preguntó: "¿Por qué no?".

"No sé, habría que hablar con el psicólogo de las gallinas", bromeó el señor entre risas. Pero a Neumann no le gustó nada su comentario y se lo hizo saber. "Es una forma de llamar a las gallinas que viven libres de jaula. El que vive en libertad vive feliz, y que el no, no", finalizó.

NICOLE NEUMANN: UNA MÁQUINA DE GENERAR ESCÁNDALOS

A Nicole se le ocurrió optimizar su tiempo en cuarentena -va sólo semana por medio a "Nosotros a la mañana", en El Trece- e inauguró un microprograma a través de Instagram en el que entrevista a distintas personalidades. Pero el debut ya tuvo polémica: la modelo charló con la doctora Chinda Brandolino, que expuso su teoría sobre la "falsa pandemia" de coronavirus que estaríamos viviendo y los "posibles riesgos en la vacunación".

A raíz de esto, ayer la doctora Mariana Lestelle anticipó que varias sociedades médicas están preparando una demanda contra Neumann por difundir estas polémicas opiniones sobre las vacunas. En diálogo con Ángel De Brito, la periodista explicó: "Hay una cosa científica y unánimemente establecido: no hay un todas las voces en el tema vacunación. Porque hay una sola voz, que es la vacunación efectiva, y está demostrado en el mundo. Entonces, Nicole no tiene que entrevistar médicos que son conocidos por blogs; si quiere saber algo de medicina, antes de entrevistar, que lea los artículos de la New England Journal of Medicine, de Lancet, si quiere le puedo recomendar algunas revistas que puede leer o científicos que puede leer".

Y agregó: "Vamos a lo importante de esto: lo que hizo Nicole con esta doctora, que ya tiene otros antecedentes, se llama atentar contra la salud pública. Hoy a la mañana yo hablé con Florencia Kahn, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, de marcada relación con la Sociedad Argentina de Infectología y la Fundación Huésped. Hay abogados trabajando en esto", advirtió Mariana. "Tenemos que dejar de permitir que cualquiera diga cualquier cosa en salud", agregó.

En tanto, Nicole hizo su descargo: "La idea de Nicole en casa es escuchar diferentes opiniones, puntos de vista, para debatir, abrir la cabeza, pensar. Partiendo de esa base, la doctora Chinda es superreconocida a nivel internacional, es una eminencia, es científica, me gusta todo lo que dice, más allá de si estoy de acuerdo o no. Es una persona que trae datos estadísticos comprobados, reales", empezó explicando.

"De hecho, se dice en todos lados que ella está en contra de las vacunas. No lo está, sino que está en contra de las vacunas hechas en el exterior, que no se saben qué tienen. Ella propone hacerlas en nuestro país, con científicos nuestros. Y yo vacuno a mis hijas y les doy todos los años la de la gripe", cerró.