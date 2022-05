Argentina está entrando en una cuarta ola de casos de COVID-19, según explicó recientemente la ministra de Salud Carla Vizzotti. No habrá restricciones, por el momento, pero sí recomiendan que se extremen los cuidados y que los contagiados se aíslen por diez días.

Una de las famosas que se contagió de Coronavirus, además de Diego Torres, es Nicole Neumann, quien detalló en redes que fue contacto estrecho y que se encuentra sin síntomas, pero que se hisopó y le dio positivo.

El video de Nicole Neumann explicando que tiene COVID-19

Sin embargo, Mica Viciconte, flamante mamá de Luca Cubero, acusó a Nicole de exponer al bebé a la enfermedad en un furioso descargo que hizo en Instagram.

"La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. Un acto de responsabilidad es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacia sí misma o hacia los demás", escribió.

"Si sabías o te sentías mal por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no exponías a nadie y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo", agregó.

"Contagiarse le puede tocar a cualquiera. No ser responsables es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse no va con tus actos. Y si el domingo ya sabías de ese contacto lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno. Ojalá todos nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás", cerró.

El descargo de Mica Viciconte en Instagram

El descargo de Mica Viciconte en Instagram tras el positivo de Nicole Neumann

El descargo de Mica Viciconte en Instagram tras el positivo de Nicole Neumann