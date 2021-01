La batalla mediática y legal entre Nicole Neumann y Fabián Cubero acaba de alcanzar otro nivel. El ex futbolista se encuentra de vacaciones en México junto a sus tres hijas, Allegra, Indiana y Sienna, y su pareja, Mica Viciconte, pero la modelo manifestó entre líneas que no le avisaron del viaje.

Después de distintos enfrentamientos, la panelista de "Nosotros a la mañana" impuso una medida cautelar en la Justicia para que ni su ex pareja ni su nueva novia pudiesen publicar contenido en las redes de las tres nenas. A pesar de esto, la hermana del deportista, a quien no alcanza la norma, compartió fotografías de las vacaciones.

Fabián Cubero se fue de vacaciones con sus hijas y Mica Viciconte.

Sin embargo, Neumann se mostró muy incómoda ante las preguntas de su compañera de panel, Karina Iavícoli, quien quiso saber cuál era el estado de sus hijas en el viaje: “Te quería preguntar si ellas, las hijas de Nicole y Cubero, se fueron a México y vos te enteraste que estaban allá, pero ellas ya estando allá”.

“Yo no voy a contestar nada. Pero todo lo que esté haga fuera de la ley, está en manos de mis abogados. Creería que se fueron a México el 3 o 4 de enero. Tengo comunicación directa con mis hijas, les regalé celulares para eso”, concretó Nicole.

Nicole y Cubero son papás de tres nenas: Allegra, Indiana y Sienna.

Neumann realizó un descargo al destacar que ella debía informarle todos los detalles sobre sus viajes a su ex pareja, mientras que ella no recibía el mismo reporte: “Yo tengo que avisarle cuándo me voy, adónde me voy y cuándo regreso. Los contactos de dónde voy a estar”.

¡Mirá el insólito descargo de Nicole Neumann a Fabián Cubero!