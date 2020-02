El domingo al mediodía, más precisamente a las 13.30, Nicole Neumann se presentó en la Comisaría N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar a su ex marido, Fabián Cubero, por “impedimento de contacto”. La modelo explicó a los agentes que le tomaron la denuncia que el 8 de enero el ex futbolista retiró a sus tres hijas -Indiana, Allegra y Sienna- y debía restituirlas el sábado 1° de febrero, según el régimen de visitas, pero no lo hizo.

Así lo informó Lío Pecoraro en “El run run del espectáculo”, programa que conduce en Crónica HD. El periodista aseguró que Nicole está muy molesta por el hecho de que se haya fi ltrado la información de su denuncia, en donde interviene la Fiscalía Contravencional N° 5, Secretaría del Dr. Eugenio Díaz, que dispuso cierre y elevación de sumario, según indica el parte policial.

.

Vale decir que Nicole y Poroto mantienen una pésima relación y ya ha habido problemas judiciales que involucran a sus hijas. En los últimos tiempos, las disputas fueron por una cautelar que impide a los dos padres mostrar a sus hijas.