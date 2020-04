Nicole Neumann fue protagonista de la portada de la revista Caras en la cual se refirió al coronavirus y luce un barbijo. Aunque lo más polémico fue su título: “Si no comiéramos animales no habría pandemia”.

La modelo recibió miles de críticas en las redes sociales y generó repercusiones en la farándula argentina, incluso Jorge Rial lanzó una explosiva opinión: "Lo grave es que los medios le damos espacio".

En diálogo con "Nosotros a la Mañana", la panelista se defendió: “La repercusión fue sorprendentemente muy buena. Abrí el debate, obviamente hay alguno que piensa distinto pero no hay más que ir a los datos concretos. No es una teoría que me invento yo porque amo los animales”.

“Es una teoría concreta. De hecho, la OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que a nivel mundial cada año se producen alrededor de 1000 millones de casos de enfermedades y millones de muertes por zoonosis, es decir que se transmiten de los animales a las personas. Alrededor del 70 por ciento de las infecciones emergentes que se informan son de zoonosis. Es una información real”, continuó.

Asimismo, Nicole aseguró que el consumo de carne produce estas enfermedades: “Claramente si no se comiera carne, no se viviría esta pandemia como también fue la gripe aviaria, la gripe porcina, el ébola y hoy el COVID19, que todo proviene del consumo de animales. Podemos vivir y sobrevivir sin que sea a cuestas de otro ser viviente; y creo que es una de las grandes lecciones que nos está dejando la pandemia. Si no escuchamos, no sé cómo vamos a terminar”.

Por último, Neumann expresó sin filtro: “Yo trato de concientizar sobre este mensaje. No es una suposición o teoría mía. Tenemos que vivir en armonía con los otros seres vivos y sintientes. No se puede ir por la vida llevándose puesto todo, tirando basura y comiendo bichos. Hay que parar un poco la pelota y ver lo que está pasando”.