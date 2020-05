"NO quiero vender ninguna 'maquinita' para la piel. Gracias", escribió la China Suárez en su cuenta de Twitter y así destapó un nuevo escándalo que involucra a la cuidados estéticos. Es que la actriz, junto a Jimena Barón, optaron por no sumarse a un negocio que ganó terreno en las redes: la "Lumispa" de la marca Nuskin.

"Jujuy" Jiménez, Cinthia Fernández, Zaira Nara, Marcela Klosterbooer, Jésica Cirio, Stepahnie Demner, Nai Awada, Yanina Latorre, Laurita Fernández, Julieta Nair Calvo, Silvina Escudero, Sol Pérez, Sofía Zamolo y More Rial forman parte de una larga lista de famosas que promocionan y recomiendan el uso de esta maquinita por sus supuestos grandes beneficios para la piel.

No obstante, varios usuarios acusaron de "cómplices" a estas figuras de la farándula argentina y de las redes que la utilizan y la difunden porque trascendieron pruebas que demuestran una gran estafa piramidal por parte de esta marca. Además, se conoció que todas ellas cobran una comisión por sumar gente.

Nicole Neumann también promocionó el uso de la polémica maquinita.

A raíz de toda la información que salió en las últimas horas, Nicole Neumann, una de las personalidades que integra la lista, se refirió a este polémico producto. "No, no es ninguna secta. Puedo dar fe que no. Lo uso hace como cuatro años, me fascinan (los productos). Lo vengo probando hace un montón. De hecho, es una maquinita que no larga nada. No te pincha ni te inyecta nada tampoco", comenzó a explicar en diálogo con "Hay que ver".

Y agregó convencida: "La vengo usando ya hace tiempo. Y antes de empezar a promocionarlas yo también tuve toda un conference call (llamada de conferencia) con todos los capos de Latinoamérica (de la marca)".

"Si te gusta ponerse aloe vera de la planta o te gusta ponerte una crema carísima que venden en cualquier perfumeria. Eso está en cada uno"

"Está en cada uno, qué quiere usar, cómo le gusta cuidarse. Si te gusta ponerse aloe vera de la planta o te gusta ponerte una crema carísima que venden en cualquier perfumeria. Eso está en cada uno", disparó picante.

Para cerrar, reafirmó los beneficios de la maquinita en cuestión. "Tengo mi cosmetóloga, pero esa maquinita te va sacando las células muertas y es un poco más profunda que simplemente los masajes que uno se hace con la mano, una espuma limpiadora y agua. Realmente te deja la piel como más pulidita, un brillo distinto que a mi me encanta", concluyó.